Дополни условие и реши задачу.Составь обратные задачи.В гнезде было несколько птенцов.После того как 7 вылетело осталось ?СКОЛЬКО ВСЕГО ПТЕНЦОВ БЫЛО В ГНЕЗДЕ?

Математика
Дополни условие и реши задачу.Составь обратные задачи.В гнезде было несколько птенцов.После того как 7 вылетело осталось ?СКОЛЬКО ВСЕГО ПТЕНЦОВ БЫЛО В ГНЕЗДЕ?
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Гость:
Можно поставить абсолютно любое число.
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