Дополни условие и реши задачу.Составь обратные задачи.В гнезде было несколько птенцов.После того как 7 вылетело осталось ?СКОЛЬКО ВСЕГО ПТЕНЦОВ БЫЛО В ГНЕЗДЕ?

Математика

Дополни условие и реши задачу.Составь обратные задачи.В гнезде было несколько птенцов.После того как 7 вылетело осталось ?СКОЛЬКО ВСЕГО ПТЕНЦОВ БЫЛО В ГНЕЗДЕ?

Автор: Гость