Поставте выделенные существительные и прилагательные во множественном числе. 1) Строители применили /новый метод/. 2) У брата /хорошая новая книга/. 3) Мы увидели /большой високый дом/. 4) На столе лежала /свежая газета/. 5) ...
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Поставте выделенные существительные и прилагательные во множественном числе. 1) Строители применили /новый метод/. 2) У брата /хорошая новая книга/. 3) Мы увидели /большой високый дом/. 4) На столе лежала /свежая газета/. 5) Лена купила /модное платье/. 6) Стояль /ясный теплый день/.7) Это был /прекрасный древный храм/.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Новые методы, хорошие новые книги. большие высокие дома. лежали свежие газеты, модные платья, стояли ясные теплые дни, были древние храмы
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