Эссе на тему Красивый человек какой он?
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Эссе на тему Красивый человек какой он?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Красивый человек- это не тот человек у которого красивая внешность, а тот , у которого красивые поступки. (Извиняюсь что так мало))
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