Туристы на автобусе проехали 40 км что в 5 раз больше того пути который он прошел пе??ком. какой общий путь проделал турист?

Математика

Туристы на автобусе проехали 40 км что в 5 раз больше того пути который он прошел пе??ком. какой общий путь проделал турист?

Автор: Гость