Туристы на автобусе проехали 40 км что в 5 раз больше того пути который он прошел пе??ком. какой общий путь проделал турист?

Математика
Туристы на автобусе проехали 40 км что в 5 раз больше того пути который он прошел пе??ком. какой общий путь проделал турист?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40:5=8 км прошёл пешком 40+8=48 км общий путь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Номер 15 пожалуйста помогите
Ответить
Математика
Tg(-п/3) Помогите пож
Ответить
География
Нужно сделать таблицу по географий на тему "Как осваивали и изучали территорию Ро??сии " 12в.в по 1932г Таблица Период ., Территории., Исследо...
Ответить
Математика
Периметр футбольного поля прямоугольной формы 30.
Ответить
Литература
Помогите найти стих про осень
Ответить