Нужно сделать таблицу по географий на тему "Как осваивали и изучали территорию Ро??сии " 12в.в по 1932г Таблица Период ., Территории., Исследователи

Гость: Гость:

-Новгородцы-поморы-12-15 век-открытия о. Грумант, морского пути в Мангазею. -Ермак-16 век-начало освоения Сибири -Иван Москвитин-17 век-первым достиг Охотского моря -Курбат Иванов-17 век-открытие озера Байкал -М.В. Ломоносов-17 век-составил карты северо-западных губерний России -в конце 16-начала 17 века-проводились исследования в Сибири и на Дальнем Востоке, в Сибири были открыты реки(Лена, Хатанга, Калама и др.) -середина 17-18 века-открытие побережья Карского моря и части Северного Ледовитого океана -18 век-Открыли Новосибирские острова и Новую землю -1930 год-открыт архипелаг Северная земля, остров Жухова