Сколько килобайтов состовляет сообщение из 512 символов 16-символьного алфавита
Информатика
Сколько килобайтов состовляет сообщение из 512 символов 16-символьного алфавита
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Гость:
256 байт я так думаю
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