Помогите найти стих про осень

Гость: Гость:

Листопад, листопад, Все звено примчалось в сад, Прибежала Шурочка.Листья (слышите?) шуршат: Шурочка, Шурочка…Ливень листьев кружевной Шелестит о ней одной: Шурочка, Шурочка…Три листочка подмела, Подошла к учителю: — Хорошо идут дела! (Я тружусь, учтите, мол, Похвалите Шурочку, Шурочку, Шурочку…)Как работает звено, Это Шуре все равно, Только бы отметили, В классе ли, в газете ли, Шурочку, Шурочку…Листопад, листопад, Утопает в листьях сад, Листья грустно шелестят: Шурочка, Шурочка..