вы знаете что делать 1задание плиз

Гость: Гость:

В задании надо написать"сказку","рассказ" с героем....(Допустим героя зовут Иван или Маша) 1.Основная мысль- Давным-давно,в одной маленькой деревушке,в которой было всего четыре домика.... Там жил(а) Иван(Маша) , он(а) был(а) в семье самым(самой) Младшим(младшей) в семье. Бедного(бедную) гоняли по полю туда-сюда,то в город за семенами, то в соседнюю деревню на базар и так целый день! 2.Главная часть(в которой все изменится) Но в один прекрасный осенний день Ивана(Машу) послали в поле,смотреть,не кто не попался в ямку вырытаю специально для ловли похитителей....... и т.д.(что то случается придумай сам....) 3.Концовка( Все после этого было хорошо и он(а) больше некогда не вспоминал тех людей в деревне) Ну как то так!!!!