В программе какой партии содержались требования свержения самодержавия пролетарской революции устоновления диктатуры пролетариата и построения социалистического общества? 1)РСДРП 2)Октябристов 3)эсеров 4)"Союза освобождения"
История
В программе какой партии содержались требования свержения самодержавия пролетарской революции устоновления диктатуры пролетариата и построения социалистического общества? 1)РСДРП 2)Октябристов 3)эсеров 4)"Союза освобождения"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4) Союза особождения как я знаю
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Туристы на автобусе проехали 40 км что в 5 раз больше того пути который он прошел пе??ком. какой общий путь проделал турист?
Математика
Математика