В программе какой партии содержались требования свержения самодержавия пролетарской революции устоновления диктатуры пролетариата и построения социалистического общества? 1)РСДРП 2)Октябристов 3)эсеров 4)"Союза освобождения"

История

В программе какой партии содержались требования свержения самодержавия пролетарской революции устоновления диктатуры пролетариата и построения социалистического общества? 1)РСДРП 2)Октябристов 3)эсеров 4)"Союза освобождения"

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