Правильно ли записан год Идея возникла еще в тысяча девятьсот шестьдесят восьмо?? году или нужно писать в тысячу девятьсот...

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Правильно ли записан год Идея возникла еще в тысяча девятьсот шестьдесят восьмо?? году или нужно писать в тысячу девятьсот...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тысяча девятьсот шестьдесят восьмом
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