Правильно ли записан год Идея возникла еще в тысяча девятьсот шестьдесят восьмо?? году или нужно писать в тысячу девятьсот...

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Правильно ли записан год Идея возникла еще в тысяча девятьсот шестьдесят восьмо?? году или нужно писать в тысячу девятьсот...

Автор: Гость