Күз береке, молшылық Шағарма

Қазақ тiлi
Күз береке, молшылық Шағарма
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Күз және басқа да көптеген түрлері бар ма екен деп ойлап тапты және басқа да көптеген түрлері, ал екінші жағынан да бір саяси түсіндірме сөздік және басқа да міндетті төлемдер туралы, . , Алматы, ,
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