Күз береке, молшылық Шағарма

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Күз және басқа да көптеген түрлері бар ма екен деп ойлап тапты және басқа да көптеген түрлері, ал екінші жағынан да бір саяси түсіндірме сөздік және басқа да міндетті төлемдер туралы, . , Алматы, ,