Краткое сообщение про Пушкина
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Краткое сообщение про Пушкина
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Великий русский поэт, прозаик, драматург, публицист, критик. Родился 26 мая (6 июня) в Москве, в Немецкой слободе. Воспитанный французскими гувернерами, из домашнего обучения вынес только прекрасное знание французского и любовь к чтению. В 1811 г. Пушкин поступил в только что открытый Царскосельский лицей. После окончания лицея в июне 1817 г. в чине коллежского секретаря Пушкин был определен на службу в Коллегию иностранных дел, где не работал и дня, всецело отдавшись творчеству. К этому периоду относятся стихотворения «Вольность», «К Чаадаеву», «Деревня», «На Аракчеева». Еще до окончания лицея, в 1817 г., начал писать поэму «Руслан и Людмила», которую закончил в марте 1820 г. В мае он был сослан на юг России за то, что «наводнил Россию возмутительными стихами». В июле 1823 г Пушкина перевели под начало графа Воронцова, и он переехал в Одессу. В Михайловском, куда он был выслан в 1824 г, Пушкин сформировался как художник-реалист: продолжил писать «Евгения Онегина», начал «Бориса Годунова», написал стихи «Давыдову», «На Воронцова», «На Александра I» и др. 17 декабря 1825 г узнает о восстании декабристов и аресте многих своих друзей. Опасаясь обыска, он уничтожил автобиографические записки, которые, по его словам, «могли замешать многих и, может быть, умножить число жертв». В 1828 г самовольно уехал на Кавказ. Впечатления от этой поездки переданы в его очерках «Путешествие в Арзрум», стихотворениях «Кавказ», «Обвал», «На холмах Грузии». В 1830 г эпидемия холеры вынудила его на несколько месяцев задержаться в Болдино. Этот период творчества поэта известен как «Болдинская осень». В Болдине написаны такие произведения, как «Повести покойного Ивана Петровича Белкина», «Маленькие трагедии», «Домик в Коломне», «Сказка о попе и о работнике его Балде», стихотворения «Элегия», «Бесы», «Прощение» и множество других, закончен «Евгений Онегин». Летом 1831 г. вновь поступил на государственную службу в Иностранную коллегию с правом доступа в государственный архив. Начал писать «Историю Пугачева», историческое исследование «История Петра I». Последние годы жизни Пушкина прошли в тяжелой обстановке все обострявшихся отношений с царем и вражды к поэту влиятельных кругов придворной и чиновничьей аристократии. Но, хотя в таких условиях творческая работа не могла быть интенсивной, именно в последние годы написаны «Пиковая дама», «Египетские ночи», «Капитанская дочка», поэма «Медный всадник», сказки. В конце 1835 г. Пушкин получил разрешение на издание своего журнала, названного им «Современник». Зимой 1836 г. завистники и враги Пушкина из высшей петербургской аристократии пустили в ход подлую клевету о взаимоотношениях его жены Натальи Николаевны с Ж. Дантесом. Пушкин вызвал Дантеса на дуэль, которая состоялась 27 января (8 февраля) 1837 г. на Черной речке. Поэт был смертельно ранен. Опасаясь демонстраций, царь приказал тайно вывезти тело Пушкина из Петербурга.
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