Задача для 4 класса у татьяны есть список продуктов которые ей надо купить сколько сдачи она получит с 500 рублейесли пачка масла стит 60 рублей а килограмм яблок 80 рублей батон хлеба 25 рублей а килограмм сахара 48 рублей

Математика

Задача для 4 класса у татьяны есть список продуктов которые ей надо купить сколько сдачи она получит с 500 рублейесли пачка масла стит 60 рублей а килограмм яблок 80 рублей батон хлеба 25 рублей а килограмм сахара 48 рублей

Автор: Гость