Задача для 4 класса у татьяны есть список продуктов которые ей надо купить сколько сдачи она получит с 500 рублейесли пачка масла стит 60 рублей а килограмм яблок 80 рублей батон хлеба 25 рублей а килограмм сахара 48 рублей
Математика
Задача для 4 класса у татьяны есть список продуктов которые ей надо купить сколько сдачи она получит с 500 рублейесли пачка масла стит 60 рублей а килограмм яблок 80 рублей батон хлеба 25 рублей а килограмм сахара 48 рублей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60+80+25+48=213 рублей вся покупка 500-213=287 рублей сдача
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