Задача Из 40 вагонов составили 4 одинаковых электропоезда. Сколько вагонов в каждо?? электропоезде? Сколько вагонов в 8 таких же электропоездах.

Математика

Задача Из 40 вагонов составили 4 одинаковых электропоезда. Сколько вагонов в каждо?? электропоезде? Сколько вагонов в 8 таких же электропоездах.

Автор: Гость