Задача Из 40 вагонов составили 4 одинаковых электропоезда. Сколько вагонов в каждо?? электропоезде? Сколько вагонов в 8 таких же электропоездах.
Математика
Задача Из 40 вагонов составили 4 одинаковых электропоезда. Сколько вагонов в каждо?? электропоезде? Сколько вагонов в 8 таких же электропоездах.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)40:4=10 (вагонов)- в каждом электропоезде. 2)10*8=80 (ваг.)- в 8 таких же электропоездах. Ответ: 10; 80 вагонов.
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