Задача. Из двух городов одновременно навстречу друг другу отправились пассажирский поезд и товарный. Они встретились через 6 ч. Каково расстояние между городами, если скорость пассажирского поезда 74 км/ч, а товарного - на 32 ...
Математика
Задача. Из двух городов одновременно навстречу друг другу отправились пассажирский поезд и товарный. Они встретились через 6 ч. Каково расстояние между городами, если скорость пассажирского поезда 74 км/ч, а товарного - на 32 км/ч меньше? Помогите очень нужно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 74-32=42км/ч скорость товарного поезда 2)42*6=252км расстояние между городами
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