Задача. Из двух городов одновременно навстречу друг другу отправились пассажирский поезд и товарный. Они встретились через 6 ч. Каково расстояние между городами, если скорость пассажирского поезда 74 км/ч, а товарного - на 32 ...

Математика

Задача. Из двух городов одновременно навстречу друг другу отправились пассажирский поезд и товарный. Они встретились через 6 ч. Каково расстояние между городами, если скорость пассажирского поезда 74 км/ч, а товарного - на 32 км/ч меньше? Помогите очень нужно!

Автор: Гость