Задача. Из двух городов одновременно навстречу друг другу отправились пассажирский поезд и товарный. Они встретились через 6 ч. Каково расстояние между городами, если скорость пассажирского поезда 74 км/ч, а товарного - на 32 ...

Математика
Задача. Из двух городов одновременно навстречу друг другу отправились пассажирский поезд и товарный. Они встретились через 6 ч. Каково расстояние между городами, если скорость пассажирского поезда 74 км/ч, а товарного - на 32 км/ч меньше? Помогите очень нужно!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 74-32=42км/ч скорость товарного поезда 2)42*6=252км расстояние между городами
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пж. решить задачу номер 1433 второе задание
Ответить
Математика
Выполните действия - 19,68 : (-0,8) пожалуйстааааа
Ответить
Английский язык
Помогите мне в день Рождение!!!!! Если кто знает хорошо английский Найдите меня в вк и помооите мне сделать его если что Я Катя Кулакова Сургут...
Ответить
Математика
Скорость катера по течению реки 25,8 км/ч, а против течения-21,2 км/ч. Найдите скорость течения реки и собственную скорость катера.
Ответить
Математика
Решите пожалуйста 2 пример, буду благодарен за помощь
Ответить