ЗАДАЧА : Масса арбуза 12 килограммов , это на 4 килограмма больше массы дыни . Чему равна масса трёх таких дынь ? НУЖНО ПОЛНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ЭТО - КРАТКАЯ ЗАПИСЬ , ПОТОМ РЕШЕНИЕ И ОТВЕТ ... КТО ЗНАЕТ ПОМОГИТЕ ... СРОЧНО НУЖНО...!
Математика
ЗАДАЧА : Масса арбуза 12 килограммов , это на 4 килограмма больше массы дыни . Чему равна масса трёх таких дынь ? НУЖНО ПОЛНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ЭТО - КРАТКАЯ ЗАПИСЬ , ПОТОМ РЕШЕНИЕ И ОТВЕТ ... КТО ЗНАЕТ ПОМОГИТЕ ... СРОЧНО НУЖНО...!
Ответ(ы):
Гость:
1)12:4=3 2)4•3=12 ответ:12 кг масса трёх дынь
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