ЗАДАЧА : Масса арбуза 12 килограммов , это на 4 килограмма больше массы дыни . Чему равна масса трёх таких дынь ? НУЖНО ПОЛНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ЭТО - КРАТКАЯ ЗАПИСЬ , ПОТОМ РЕШЕНИЕ И ОТВЕТ ... КТО ЗНАЕТ ПОМОГИТЕ ... СРОЧНО НУЖНО...!

Математика

ЗАДАЧА : Масса арбуза 12 килограммов , это на 4 килограмма больше массы дыни . Чему равна масса трёх таких дынь ? НУЖНО ПОЛНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ЭТО - КРАТКАЯ ЗАПИСЬ , ПОТОМ РЕШЕНИЕ И ОТВЕТ ... КТО ЗНАЕТ ПОМОГИТЕ ... СРОЧНО НУЖНО...!

Автор: Гость