Задача: подтвердить или опровергнуть гипотезу "Подросток в состоянии стать самос??оятельным"

Обществознание
Задача: подтвердить или опровергнуть гипотезу "Подросток в состоянии стать самос??оятельным"
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подросток может стать самостоятельным, решая сам все свои проблемы, без помощи родителей.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите, составить предложение с must и must'nt с переводом
Ответить
История
Продовжте ланцюжок (щонайменше п’ять слів). Візантія — Юстиніан — …
Ответить
Математика
В четырехугольнике CDKB сторона CD =х см . Выразите остальные стороны этого четырехугольника , если: DK на 2 см меньше CD , КB в 2 , 125 раза больш...
Ответить
Математика
-4 целых 2/7 + (-3 целых 2/3) помогите, пожалуйста <з
Ответить
Математика
Вынисите общий множитель за скобки : 1) 7a+7*3
Ответить