Задача: подтвердить или опровергнуть гипотезу "Подросток в состоянии стать самос??оятельным"
Обществознание
Задача: подтвердить или опровергнуть гипотезу "Подросток в состоянии стать самос??оятельным"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подросток может стать самостоятельным, решая сам все свои проблемы, без помощи родителей.
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