Задача про трех мальчиков у которых были предметы кораблик, лиса, собачка
Математика
Задача про трех мальчиков у которых были предметы кораблик, лиса, собачка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У трех мальчиков было несколько предметов. У двух мальчиков было 3 кораблика. на трех из них было 2 собаки. Лиса пришла, и забрала кораблик. Сколько предметов осталось? ......
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