Задача ----------------------------------------------------------------------- В аторемонтной мастерской 90 робо??их:72 слесаря,механиков в 6 раз меньше,чем слесарей,остальные-электрики.Сколько....?

Математика

Задача ----------------------------------------------------------------------- В аторемонтной мастерской 90 робо??их:72 слесаря,механиков в 6 раз меньше,чем слесарей,остальные-электрики.Сколько....?

Автор: Гость