Задача ----------------------------------------------------------------------- В аторемонтной мастерской 90 робо??их:72 слесаря,механиков в 6 раз меньше,чем слесарей,остальные-электрики.Сколько....?
Математика
Задача ----------------------------------------------------------------------- В аторемонтной мастерской 90 робо??их:72 слесаря,механиков в 6 раз меньше,чем слесарей,остальные-электрики.Сколько....?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кого сколько? 72 слесаря 72/6=12 - механиков 90-72-12=6 - электриков Ответ:72 слесаря, 12 механиков и 6 электриков
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