Задача. В городки играли 6 ребят а в футбол в 3 раза больше. сколько всего ребят играло в эти игры
Математика
Задача. В городки играли 6 ребят а в футбол в 3 раза больше. сколько всего ребят играло в эти игры
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если в городки играли шесть человек, а в футбол в 3 раза больше, нужно перемножить эти два числа. 6 × 3 = 18. Теперь нужно сложить 18 и 6. Получаем 24. Ответ : 24 человека.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Українська мова
Визначити розповідне окличне речсення А. Бережіть рідні ліси! Б. Діти, пишіть гр??мотно! В. Друзі, гайда до лісу! Г. Ліси- наше багатство!
Русский язык