Задай вопрос, который поможет понять ситуацию, изображённую на фотографии. Запиши свой вопрос. Изображена женщина и двое детей. Кажется дети порвали бусы и рассыпали по полу. Один ребенок спрятался под одеяло
Русский язык
Задай вопрос, который поможет понять ситуацию, изображённую на фотографии. Запиши свой вопрос. Изображена женщина и двое детей. Кажется дети порвали бусы и рассыпали по полу. Один ребенок спрятался под одеяло
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Почему дети не хотят говорить маме то, что это они рассыпали бусы?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Другие предметы