Задай вопрос, который поможет понять ситуацию, изображённую на фотографии. Запиши свой вопрос. Изображена женщина и двое детей. Кажется дети порвали бусы и рассыпали по полу. Один ребенок спрятался под одеяло

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Задай вопрос, который поможет понять ситуацию, изображённую на фотографии. Запиши свой вопрос. Изображена женщина и двое детей. Кажется дети порвали бусы и рассыпали по полу. Один ребенок спрятался под одеяло

Автор: Гость