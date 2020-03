Задайте: a) общий вonpoc, альтернативный вопрос, разделительный вопрос и специальный (what, where, etc.). 1. There is much furniture in the hall. 2. There are eight labs in the main building of the University. 3. There are...

Английский язык

Задайте: a) общий вonpoc, альтернативный вопрос, разделительный вопрос и специальный (what, where, etc.). 1. There is much furniture in the hall. 2. There are eight labs in the main building of the University. 3. There are many scientists at this conference. 4. Her parents are teachers at the University. 5. This student is always late for the lessons.

