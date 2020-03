Задание 1. Выбрать нужное слово a. more conservtive b.reunion c.signs d.human e.wheelchair f.discrimination 1. Old people are usually ____________than young people. 2. Are you planning to have a family _________________at C...

Английский язык

Задание 1. Выбрать нужное слово a. more conservtive b.reunion c.signs d.human e.wheelchair f.discrimination 1. Old people are usually ____________than young people. 2. Are you planning to have a family _________________at Christmass? 3. People who are unable to walk use a _____________________ 4. What mathematical ____________did you learn? 5. It listed 29 different ______________rights: protection against cruel punishment, __________________against racism. Задание 2.Преобразуйте слова так чтобы получились предложения 1. I am more ______ on this point OPTIMIST 2. We need some ___________against religious discrimination. PROTECT 3. ________movements have caused a lot of serious military conflicts. SEPARATE Задание 3. Допишите недостающие буквы 1.SEP_RA_IST 2.C_NFLI_T 3.MOV_MENT 4.ET_NIС 5.V_OL_NCE 6.H_MAN RI_HTS Задание 4.Выберите правильную форму глагола(Условное накопление) 1.He would have understood it if you...slowly. a) have spoken; b) had spoken; c) would speak 2.If I knew that the traffic lights were red I... a) would have stopped; b) stopped; c) would stop Задание 5. Прещбразуйте предложения,используя косвенную речь 1.“Be ready! At 5 o`clock we must be at business centre”, said Angela. 2.I asked, “Where has Tom gone?” 3.“I am sorry, I am late. I lost my way”, he said to our guide. Задание 6.Вставьте правильный предлог и переведите предложения a)on b)along c)down d)off 1. They don′t get …… with each other. 2. The bus driver will tell you where to get ….. . 3. Please put the knife ….. on the table before you hurt somebody. 4. The girl put …… her black velvet dress.

Автор: Гость