Задание 5 только полные ответы
Русский язык
Задание 5 только полные ответы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Старинная усадьба; расположен во круг дома; гулял по аллеям; часто гулял; жила в домике.
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