Подчеркните главные члены предложения : Дети- будущие граждане страны , Орден Александра Суворова - высшая военная награда России

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Подчеркните главные члены предложения : Дети- будущие граждане страны , Орден Александра Суворова - высшая военная награда России
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дети - подлежащие (сказуемого там нет) Орден - подлежащие (сказуемого нету)
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