Подчеркните главные члены предложения : Дети- будущие граждане страны , Орден Александра Суворова - высшая военная награда России
Русский язык
Подчеркните главные члены предложения : Дети- будущие граждане страны , Орден Александра Суворова - высшая военная награда России
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дети - подлежащие (сказуемого там нет) Орден - подлежащие (сказуемого нету)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Математика
1. Округлите а) до сотен тысяч 258 920; 125 433 б) до десятков 453 223; 78 987 2. Не выполняя вычислений, определите старший разряд суммы, р...