Влияния высоты и степени расчленённости рельефа на хозяйственную деятельность н??селения

География
Влияния высоты и степени расчленённости рельефа на хозяйственную деятельность н??селения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чем выше горизонт,земля тем больше температура и это влияет на самочувствие человека.(Может кружится голова...)Неудобно с горы спускаться...Чем больше всяких дыр,ям..это расчленённость,тем тоже неудобно ходить,спускаться..хозяйство это животное..ну вот посчитай,удобно ли животным? 
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