Влияния высоты и степени расчленённости рельефа на хозяйственную деятельность н??селения

Гость: Гость:

Чем выше горизонт,земля тем больше температура и это влияет на самочувствие человека.(Может кружится голова...)Неудобно с горы спускаться...Чем больше всяких дыр,ям..это расчленённость,тем тоже неудобно ходить,спускаться..хозяйство это животное..ну вот посчитай,удобно ли животным?