Не выполняя вычислений, запиши, какому числу кратно данное произведение 29⋅27. Предполагаемые ответы 7;3;2 .
Математика
Не выполняя вычислений, запиши, какому числу кратно данное произведение 29⋅27. Предполагаемые ответы 7;3;2 .
Ответ(ы) на вопрос:
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3, тк 27 делится на 3
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