Помогите решить примеры на тему преобразование рациональных выражений примеры в описании
Алгебра
Помогите решить примеры на тему преобразование рациональных выражений примеры в описании
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первом задании нужно через свойство степени(:-вычитание показателей степени) 4m^2*k^3/3 во раскрываешь разность квадратов и сокращаешь,а потом по аналогии, в 3 тоже разность квадратов(2) и потом также по аналогии 2. также как и я объяснил 1 3. общий множитель и домножение на сопряженное 4.значение можно через метод подстановки
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