Составьте три предложения со словами националист и интернационализм

Обществознание
Составьте три предложения со словами националист и интернационализм
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Убийцей эрц-герцога Франца Фердинанда являлся сербский националист. Национализм это ненависть к другому народу, патриотизм-любовь к своему. Национализм порождает ненависть, ненависть порождает преступление.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Распространите предложения второстепенными членами: Звонок. Ученики разговаривали. Вошла учительница. Наступила тишина. Начался урок. Дети слушал...
Ответить
Алгебра
Помогите решить примеры на тему преобразование рациональных выражений примеры в описании
Ответить
География
Какие моря называются цветными
Ответить
Беларуская мова
Як я ляцеу то зихацеу а як упау то чорным стау
Ответить
Математика
В первый день лыжники шли в 8:00 со скоростью 17 км в час а на другой день 9:00 со скорос??ью 13 км в час какой путь прошли лыжники за эти два дня ...
Ответить