Составьте три предложения со словами националист и интернационализм
Обществознание
Составьте три предложения со словами националист и интернационализм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Убийцей эрц-герцога Франца Фердинанда являлся сербский националист. Национализм это ненависть к другому народу, патриотизм-любовь к своему. Национализм порождает ненависть, ненависть порождает преступление.
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