Причины иностранной интервенции в россии
История
Причины иностранной интервенции в россии
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Причины иностранной интервенции: западные державы стремились предотвратить расползание социалистической революции по всему миру; избежать многомиллиардных потерь от национализации имущества иностранных граждан, проведенной Советской властью, и отказа выплачивать долги царского и Временного правительства; ослабить Россию как своего будущего политического и экономического конкурента в послевоенном мире.
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