Причины иностранной интервенции в россии

Гость: Гость:

Причины иностранной интервенции: западные державы стремились предотвратить расползание социалистической революции по всему миру; избежать многомиллиардных потерь от национализации имущества иностранных граждан, проведенной Советской властью, и отказа выплачивать долги царского и Временного правительства; ослабить Россию как своего будущего политического и экономического конкурента в послевоенном мире.