В чем заключается художественное и политическое значение слова о полку игорные
Литература
В чем заключается художественное и политическое значение слова о полку игорные
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Слово" было непосредственным откликом на события похода Игоря. Автор, чувствуя сильнейшую боль за свою землю, говорит о разрозненности княжеств Руси, о междоусобицах. "Слово" проникнуто теплым, нежным и сильным чувством любви к Родине. Оно напоено им. "Слово" было призывом к прекращению усобиц, к объединению перед лицом могучего внешнего врага. Таким образом "Слово" - это призыв к единению. Для Руси того времени этот вопрос стоял очень остро. Без объединения невозможно было выжить. Но немногие это понимали, как немногие понимают и сейчас.
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