Избавьте предложения от двусмысленности. Экскурсанты прослушали объяснения руководителя группы.
Русский язык
Избавьте предложения от двусмысленности. Экскурсанты прослушали объяснения руководителя группы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Экскурсанты внимательно слушали объяснения руководителя группы.
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