1. Округлите а) до сотен тысяч 258 920; 125 433 б) до десятков 453 223; 78 987 2. Не выполняя вычислений, определите старший разряд суммы, разности, произведения и частного чисел 56 453 и 5 864. 3. Вычислите: (293*65+47 97...

Математика

1. Округлите а) до сотен тысяч 258 920; 125 433 б) до десятков 453 223; 78 987 2. Не выполняя вычислений, определите старший разряд суммы, разности, произведения и частного чисел 56 453 и 5 864. 3. Вычислите: (293*65+47 970):65 4. От деревни до города добираются на теплоходе. Течение направлено в сторону города, скорость течения 2 км/ч. Сколько времени требуется теплоходу, скорость которого в стоячей воде 28 км/ч, чтобы доплыть до города, если расстояние равно 60 км? 5. На сборе винограда работали две бригады. Первая бригада собирала 540 кг винограда за 9 часов, а вторая такое же количество винограда на 1 час дольше. За какое время обе бригады собрали 2т 280 кг винограда? Пожалуйста, помогите, хоть с одним заданием справиться.

Автор: Гость