Задание номер 2 под (а) и (б) помогите

Английский язык
Задание номер 2 под (а) и (б) помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А)1 вопрос,ответ:in north of England 2 вопрос,ответ:journalist 3вопрос,ответ:the ghost always appears in Room 11 4 вопрос,отвeт:he spend the night alone in Room 11
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