Задание по русскому языку 3 класса прочитайте. составте пословицы. запишите посло??ийы. обясните их смысл . подчеркните

Гость: Гость:

Родину, как и родителей, на чужбине не найдёшь.Любовь к Родине сильнее смерти.На чужой стороне Родина милей вдвойне.Одна у человека родная мать, одна у него и Родина.Родных нет, а по родимой сторонке сердце ноет.Береги землю родимую, как мать любимую.Всякому мила своя сторона.Где жить, тем и слыть.За морем теплее, а у нас светлее.За морем веселье, да чужое, а у нас и горе, да свое.Где кто родится, там и пригодится.Если народ един, он непобедим.Кто за Родину горой, тот и герой.Прилетел гусь на Русь — погостит да улетит.Худая та птица, которая гнездо своё марает.Своя земля и в горсти мила.В чужом доме побывать — в своем гнилое бревно увидать.Чего не знаешь, туда и тянет.Скучно Афонюшке на чужой сторонушке.На одном месте и камень мохом обрастает.Земля русская вся под богом.Где сосна взросла, там она и красна.И лес шумит дружней, когда деревьев много.Своя печаль чужой радости дороже.Русский крепок на трех сваях: авось, небось да как-нибудь.Горе в чужой земле безъязыкому.Чужая сторона прибавит ума.Своя сторона по шерстке гладит, чужая насупротив.На родной стороне и камешек знаком.Где сосна взросла, там она и красна.Русский ни с мечом, ни с калачом не шутит.Если вздохнуть всем миром - ветер будет.Жить - Родине служить.В каком народе живёшь, того обычая держись.Ищи добра на стороне, а дом люби по старине.Народная дружба и братство - дороже всякого богатства.На родной стороне и кумушек знаком.Наша сила - семья едина.Что русскому здорово, то немцу смерть.Зачем далеко и здесь хорошо.С родной сторонки и ворона мила.Чужая сторона дремуч бор.Нет земли краше, чем страна наша.На чужой стороне и весна не красна.Без корня и полынь не растёт.В каком народе живешь, того и обычая держись.Русь святая, православная, богатырская, мать святорусская земля.Своя ноша не тянет, свой дым глаз не ест.О том кукушка и кукует, что своего гнезда нет.Согласие крепче каменных стен.С родной земли - умри, не сходи.Жил-был молодец; в своей деревне не видал веселья, на чужбину вышел — заплакал.На Руси не все караси — есть и ерши.За морем теплее, а у нас светлее.Чужая сторона - мачеха.Пока под чужой крышей не побываешь, своя, где течет, не узнаешь.Глупа та птица, которой гнездо свое немило.Полетели за море гуси, прилетели тоже не лебеди.Будь не только сыном своего отца - будь и сыном своего народа.За морем веселье, да чужое, а у нас горе, да своё. Все пословицы были написанны лично мною , ps : olegfloyd24667 ОНИ ВСЕ О РОДИНЕ