Задание)Реши удобным способом. 268-(168+70) 435+65+19 479-(50+79) 600-(30+270) 198+399+167+226 286+114+279+21
Математика
Задание)Реши удобным способом. 268-(168+70) 435+65+19 479-(50+79) 600-(30+270) 198+399+167+226 286+114+279+21
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)268-168-70=30 2)465+65+19=519 3)479-79-50=350 4)600-(30+270)=600-300=300 5)(198+167)+(399+226)=365+425=790 6)(286+114)+(279+21)=400+300=700
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