Запиши данные имена сушествительные в форме Д.и П.падежей ед.числа:шея,лицо,болезнь
Русский язык
Запиши данные имена сушествительные в форме Д.и П.падежей ед.числа:шея,лицо,болезнь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шее, о шее лицу, о лице болезни, о болезни
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составьте слова из букв слова ВИНОГРАД,сущиствительное которое используется тол??ко во множественом числе.
Математика
Не выполняйте вычислений, определите старший разряд суммы, разности, произведени?? и частного чисел 182 и 26