Запиши данные имена сушествительные в форме Д.и П.падежей ед.числа:шея,лицо,болезнь

Русский язык
Запиши данные имена сушествительные в форме Д.и П.падежей ед.числа:шея,лицо,болезнь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шее, о шее лицу, о лице болезни, о болезни
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