Задание такое! Слева стоит звук(у) справа звук(а). Нужно четко произнести названи, определить, какой из двух звуков(у) или (а) слышиться в каждом слове! Соединить каджую картинку с нужным звуком! Слова: удочка, автобус, улица, ...
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Задание такое! Слева стоит звук(у) справа звук(а). Нужно четко произнести названи, определить, какой из двух звуков(у) или (а) слышиться в каждом слове! Соединить каджую картинку с нужным звуком! Слова: удочка, автобус, улица, арбуз, улитка, аквариум, утка, Ананас.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Звук (А) к словам-Автобус, арбуз, аквариум, ананас. Звук (У) к словам-Удочка, улица, улитка, утка.
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