Задание такое! Слева стоит звук(у) справа звук(а). Нужно четко произнести названи, определить, какой из двух звуков(у) или (а) слышиться в каждом слове! Соединить каджую картинку с нужным звуком! Слова: удочка, автобус, улица, ...

Русский язык

Задание такое! Слева стоит звук(у) справа звук(а). Нужно четко произнести названи, определить, какой из двух звуков(у) или (а) слышиться в каждом слове! Соединить каджую картинку с нужным звуком! Слова: удочка, автобус, улица, арбуз, улитка, аквариум, утка, Ананас.

Автор: Гость