Привидите дроби к одному из знаминателей 10 100 1000и запишите соответствующие десятичные дроби 3/4 , 2/5, 3/20, 2/25, 3/50, 11/500
Математика
Привидите дроби к одному из знаминателей 10 100 1000и запишите соответствующие десятичные дроби 3/4 , 2/5, 3/20, 2/25, 3/50, 11/500
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3/4=0,75. 0,075 2/5=0,4. 0,04. 0,004 3/20=0,12. 0,012 2/25=0,8 0,08 0,008 3/50=0,6 0,06 0,006 11/500=сорри но это не знаю
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