Задания легкие, 6 класс. Мы теперь уходим понемногу В ту страну, где ... прочитайте с??ихотворения и выполните задания Мы теперь уходим понемногу В ту страну, где тишь и благодать. Может быть, и скоро мне в дорогу Бренные по...
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Задания легкие, 6 класс. Мы теперь уходим понемногу В ту страну, где ... прочитайте с??ихотворения и выполните задания Мы теперь уходим понемногу В ту страну, где тишь и благодать. Может быть, и скоро мне в дорогу Бренные пожитки собирать. Милые березовые чащи! Ты, земля! И вы, равнин пески! Перед этим сонмом уходящим Я не в силах скрыть своей тоски. Слишком я любил на этом свете Все, что душу облекает в плоть. Мир осинам, что, раскинув ветви, Загляделись в розовую водь. (только из этих 3 четверостишей) : а) В каком глаголе звуков больше, чем букв? б) Почему возможна рифма «плоть» водь 3. Выпишите из стихотворения эпитеты, риторические обращения, олицетворение.4) определите способ образования слова тишь 5)Сколько в отрывке сложных предложений
Ответ(ы):
Гость:
А)облекает б)в слове водь - происходить оглушение согласной на конце слова (Т*) 3.бренные пожитки ,милые берёзовые чащи ,в розовую водь -эпитеты Милые березовые чащи!,..земля ,равнин пески- обращения. Мир осинам, что, раскинув ветви, Загляделись в розовую водь.(олицетворение) 4.-бессуффиксный 5.-3
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