Загадки и пословицы про картофель

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Пословицы: Проголадаешься - картофель посадить догадаешься.На Руси без картошки - что гулянка без гармошки.Картофель - второй хлеб.Загадки:1. Кругла, рассыпчата, бела,На стол она с полей пришла. Ты подсоли ее немножко,Ведь, правда, вкусная...2. Неказиста, шишковата, А придет на стол она -Скажут весело ребята:"Ну, рассыпчата, вкусна!"3. Под землею птицаГнездо свила,Яиц нанесла