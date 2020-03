Загадки про апельсин,банан,лимон. на английском языке

Гость: Гость:

Name a fruit that is always sour. It is yellow on the inside and outside. Adults like to drink tea with it. Назовите фрукт, который всегда кислый. Он желтый и снаружи, и внутри. Взрослые любят пить чай с ним. Ответ: Lemon (Лимон). Name a long, thin fruit that starts with «B». It is yellow on the outside and white and soft on the inside. Monkeys like to eat it. Назовите длинный, тонкий фрукт на букву «Б». Он желтый снаружии белый, мягкий внутри. Обезьянки их очень любят. Ответ: Банан (Banan) Name an orange fruit that grows on a tree. It can be squeezed to make a juice. Назовите оранжевый фрукт, который растет на дереве. Его можно выжать, и получить сок. Ответ: Orange (Апельсин)