При какой модели взаимосвязей между государством и правом возможно "правовое гос??дарство"??? -прагматической -либеральной -смешанной -императивной -параллельной и почему?

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При какой модели взаимосвязей между государством и правом возможно "правовое гос??дарство"??? -прагматической -либеральной -смешанной -императивной -параллельной и почему?
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Гость:
Взаимосвязь прагматическая
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