При какой модели взаимосвязей между государством и правом возможно "правовое гос??дарство"??? -прагматической -либеральной -смешанной -императивной -параллельной и почему?
Другие предметы
При какой модели взаимосвязей между государством и правом возможно "правовое гос??дарство"??? -прагматической -либеральной -смешанной -императивной -параллельной и почему?
Ответ(ы):
Гость:
Взаимосвязь прагматическая
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Мы проходим тему формулы сокращенного умножения Помогите решить примеры 1)х2 +х-12 2)х2-5х+6 3)х2+6х+8
Математика