Напишите пожалуйста сочинение на казахском языке тема польза книги

Қазақ тiлi
Напишите пожалуйста сочинение на казахском языке тема польза книги
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Мен сіз ми лексиканы дамыту оқығанда кітабының пайдалану кітаптар ақпарат .Esche көп деп ойлаймын. Егер сіз көбірек құзыретті және сіз sobeseniki құрмет айналады.   
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