Во время ремонта израсходовали 7/10 купленной краски, после чего осталось 15 кг крас??и. Сколько килограммов краски было куплено для ремонта? Напишите пожалуйста решение и ответ! Очень срочно!

Математика

Во время ремонта израсходовали 7/10 купленной краски, после чего осталось 15 кг крас??и. Сколько килограммов краски было куплено для ремонта? Напишите пожалуйста решение и ответ! Очень срочно!

Автор: Гость