Во время ремонта израсходовали 7/10 купленной краски, после чего осталось 15 кг крас??и. Сколько килограммов краски было куплено для ремонта? Напишите пожалуйста решение и ответ! Очень срочно!

Математика
Во время ремонта израсходовали 7/10 купленной краски, после чего осталось 15 кг крас??и. Сколько килограммов краски было куплено для ремонта? Напишите пожалуйста решение и ответ! Очень срочно!
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