Во время ремонта израсходовали 7/10 купленной краски, после чего осталось 15 кг крас??и. Сколько килограммов краски было куплено для ремонта? Напишите пожалуйста решение и ответ! Очень срочно!
Математика
Во время ремонта израсходовали 7/10 купленной краски, после чего осталось 15 кг крас??и. Сколько килограммов краски было куплено для ремонта? Напишите пожалуйста решение и ответ! Очень срочно!
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Математика
Пожалуйста помогите решить задачку !!!! Из пунктов А и В, между которыми было 700 км ??ышли навстречу друг другу 2 поезда. На каком расстоянии др...
Математика
Помогите, пожалуйста! Надо привести по три примера прямопропорциональной дроби, обратнопропорциональной дроби и непропорциональныx величин