Составьте диалог с 1 из словосочетаний ДОБРОГО ЗДОРОВЬЯ ! ПРИЯТНОГО АППЕТИТА! СЧАСТЛИВОГО ПУТИ !
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Составьте диалог с 1 из словосочетаний ДОБРОГО ЗДОРОВЬЯ ! ПРИЯТНОГО АППЕТИТА! СЧАСТЛИВОГО ПУТИ !
Ответ(ы):
Гость:
-Здравствует!Что нибудь хотите у нас отведать? -Да конечно хотим! -Приятного аппетита. Наелся барин и пошёл и говорит: -Доброго здоровья вам желаю. -Доброго пути!
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