Как составить краткую запись? В новом студенческом общежитии 20 трёхкомнатных ква??тир 40 двухкомнатных и 4 однокомнатные . Сколько студентов в общежитии если у каждого из них отдельная комната ?

Математика

Как составить краткую запись? В новом студенческом общежитии 20 трёхкомнатных ква??тир 40 двухкомнатных и 4 однокомнатные . Сколько студентов в общежитии если у каждого из них отдельная комната ?

Автор: Гость