Как составить краткую запись? В новом студенческом общежитии 20 трёхкомнатных ква??тир 40 двухкомнатных и 4 однокомнатные . Сколько студентов в общежитии если у каждого из них отдельная комната ?
Математика
Как составить краткую запись? В новом студенческом общежитии 20 трёхкомнатных ква??тир 40 двухкомнатных и 4 однокомнатные . Сколько студентов в общежитии если у каждого из них отдельная комната ?
Ответ(ы):
Гость:
Однокомнатных-4 Двухкомнатных-40 Трехкомнатных-20 Сколько студентов в общежитии-?
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