Уже вечереет. Солнце перед самым закатом вышло из-за серых туч, покрывающих небо и вдруг багряным светом озарила лиловые тучи, зеленоватое море, покрытое кораблями и лодками.
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Уже вечереет. Солнце перед самым закатом вышло из-за серых туч, покрывающих небо и вдруг багряным светом озарила лиловые тучи, зеленоватое море, покрытое кораблями и лодками.
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Площать параллелограмма равна 30,две его стороны равны 10 и 20.Найдите большую высот?? этого параллелограмма.(заранее спасибо)
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