Уже вечереет. Солнце перед самым закатом вышло из-за серых туч, покрывающих небо и вдруг багряным светом озарила лиловые тучи, зеленоватое море, покрытое кораблями и лодками.

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Уже вечереет. Солнце перед самым закатом вышло из-за серых туч, покрывающих небо и вдруг багряным светом озарила лиловые тучи, зеленоватое море, покрытое кораблями и лодками.

Автор: Гость