Приведите примеры шедевров архетектуры живописи друвней Руси

Гость: Гость:

Архетиктура- Церковь Спаса Преображения на Нередице в Великом Новгороде, Церковь Рождества Богородицы на Перыни, Успенский собор во Владимере, Дмитриевский собор город Владимир, Храм Покрова Богородицы на реке Нерль.... ЖИВОПИСЬ-Феофан Грек( Старец Макарий, Богоматерь.Донская.икона) Андрей Рублёв( Архангель Михаил Апостол Павел.) Дионисий и мастерская( Строительства Успенсикий собор в Москве)