Площать параллелограмма равна 30,две его стороны равны 10 и 20.Найдите большую высот?? этого параллелограмма.(заранее спасибо)
Геометрия
Площать параллелограмма равна 30,две его стороны равны 10 и 20.Найдите большую высот?? этого параллелограмма.(заранее спасибо)
Ответ(ы):
Гость:
Основание параллелограмма 10 тогда большая высота = 30/10=3
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