Площать параллелограмма равна 30,две его стороны равны 10 и 20.Найдите большую высот?? этого параллелограмма.(заранее спасибо)

Геометрия
Площать параллелограмма равна 30,две его стороны равны 10 и 20.Найдите большую высот?? этого параллелограмма.(заранее спасибо)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Основание параллелограмма   10 тогда большая высота =  30/10=3
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