Площать параллелограмма равна 30,две его стороны равны 10 и 20.Найдите большую высот?? этого параллелограмма.(заранее спасибо)

Геометрия

Площать параллелограмма равна 30,две его стороны равны 10 и 20.Найдите большую высот?? этого параллелограмма.(заранее спасибо)

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